Arma romaneasca, folosita la asasinarea unui agent american in Mexic

O arma AK-47, produsa in Romania, a fost folosita la asasinarea unui agent american din Immigration and Customs Enforcement (ICE), aflat in misiune in Mexic.

Agentul special Jaime Zapata a fost ucis pe 15 februarie cu o arma AK-47 denumita "Draco", produsa in Romania, releva o ancheta comuna realizata de autoritatile americane si cele mexicane, citata de www.pbs.org.

Partenerul agentului, Victor Avila, a fost ranit si el in atacul care a avut loc intre Monterrey si Mexico City. Anchetatorii au descoperit ca arma ii apartinea lui Otilio Osorio, rezident in Lancaster, statul american Texas. Acesta cumparase arma romaneasca in 10 octombrie 2010, de la un magazin de arme din Texas.

Osorio, fratele acestuia, precum si un vecin, au fost arestati recent de agentii din Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives.

Arma semiautomata romaneasca este recunoscuta atat pentru putere si fiabilitate, dar si pentru pretul avantajos, iar glontul tras de un "Draco" poate penetra o vesta antiglont.

