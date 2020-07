Irakianul acuzat ca a fabricat arme de foc cu ajutorul unei imprimante 3D a fost retinut

Barbatul este acuzat ca ar fi confectionat, in mod ilegal, arme si componente, precum si ca detine ilegal asemenea arme si componente.Miercuri au fost facute sase perchezitii domiciliare, atat la domiciliul persoanei in cauza, cat si la imobilele unor persoane ce ar fi implicate in activitati.Intr-una dintre locatii, politistii au gasit mai multe prototipuri ale unor arme confectionate artizanal si imprimanta 3D. Surse apeopiate anchetei au confirmat pentru Ziare.com ca cetateanul irakian venise in urma cu aproximativ 8 ani, in localitatea Dumbravita din Timis, iar vecinii stiau despre el ca este pensionar.