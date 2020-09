Peste 200 de detinuti, printre care criminali, violatori si talhari, au evadat dintr-o inchisoare din Uganda cu arme si munitii

Purtatoarea de cuvant Flavia Byekwaso, general de brigada, a relatat ca incidentul a avut loc seara, la un penitenciar din regiunea semiarida Karamoja din nord-estul tarii.Inainte de a evada, detinutii au patruns cu forta in depozitul de arme al inchisorii si au furat 15 pistoale-mitraliera AK-47, 20 de incarcatoare si alte munitii.'Este o evadare in masa (...) e vorba de infractori periculosi', printre care criminali, talhari si violatori, a spus Byekwaso. Ea a anuntat ca este in curs o operatiune de securitate de mare amploare pentru prinderea evadatilor; pana acum au fost arestati doar doi. Cautarile sunt ingreunate de faptul ca detinutii au avut un avans de cateva ore, pe intuneric. 'Au avut toata noaptea la dispozitie ca sa se imprastie si sa se ascunda, asta ne complica eforturile, dar ii vom prinde', a declarat purtatoarea de cuvant.A fost a treia evadare de la izbucnirea epidemiei de coronavirus in Uganda, in martie. Tentativele sunt mai serioase din cauza ca detinutii se tem de imbolnavire in inchisorile aglomerate. In sistemul penitenciar din Uganda s-au raportat cel putin trei cazuri de coronavirus.Din aprilie pana in august, numarul de detinuti in inchisorile ugandeze a crescut cu 10%, pana la circa 65.000, conform datelor serviciului peniteniciar. Situatia este pusa pe seama arestarilor in urma incalcarii normelor antiepidemice, cum ar fi interdictiile de circulatie . In regiunea montana Karamoja, de la frontiera cu Kenya, se gasesc resurse minerale - inclusiv aur si alte metale - exploatate atat de companii mari cat si de mineri ilegali.