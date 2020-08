Telenovela pistoalelor Beretta. Politistii romani au primit armele si nu le-ar fi fost retrase ulterior. Instructajul a fost facut "imediat dupa ceremonie"

IGPR spune ca nu s-a intamplat acest lucru

Armamentul a fost in permanenta in posesia politistilor care le-au primit la ceremonie

Vela: Aceste dotari ne ofera posibilitatea sa ne confruntam cu raufacatorii

Potrivit Inspectoratului General al Politiei Romane, 250 de politisti efectueaza in prezent serviciul cu noile pistoale asupra lor.La finalul lunii iulie, ministrul de Interne Marcel Vela a inmanat, in cadrul unei ceremonii festive, primele 100 de pistoale achizitionate in cadrul unui contract politistilor de rutiera si ordine publica din Capitala. Abia ulterior li s-a facut instructajul celor 100 de politisti si s-au desfasurat trageri cu noul armament, in poligon.Dupa ceremonie au aparut informatii conform carora politistii au dat inapoi toate pistoalele primite la ceremonie."Avand in vedere informatiile vehiculate in spatiul public cu privire la dotarea politistilor cu noile pistoale achizitionate, Centrul de Informare si Relatii Publice din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane este abilitat sa comunice urmatoarele:Contractul pentru achizitia pistoalelor se deruleaza in 3 etape.Prima etapa a fost finalizata, iar la nivelul Politiei Romane au fost receptionate deja 10.000 de pistoale.Acestea au fost repartizate structurilor de ordine publica, rutiera si transporturi din Bucuresti, Ilfov, Brasov, Prahova, Constanta, Vaslui, Iasi, Galati, Cluj, Timis, Mures si Dolj.In Bucuresti, au fost receptionate 2.421 de pistoale, fiind demarata procedura de instruire a personalului si de pregatire practica, inclusiv trageri in poligon.Efectiv, in Bucuresti, la acest moment, 250 de politisti efectueaza serviciul cu noile pistoale asupra lor", a transmis IGPR.Reprezentantii Inspectoratului Politiei Romane mai arata ca, "in cadrul ceremoniei festive la care se face referire in spatiul public, au fost repartizate primele 100 de pistoale politistilor de rutiera si ordine publica din Capitala.Imediat dupa acest moment, a fost efectuat instructajul celor 100 de politisti si s-au desfasurat trageri cu noul armament, in poligon.Politistii care au participat la ceremonie, cu exceptia a sase dintre ei, care sunt in concediu de odihna, efectueaza serviciul avand noile pistoale asupra lor.Facem precizarea ca armamentul a fost in permanenta in posesia politistilor care le-au primit la ceremonie si nu au fost retrase, asa cum fals a fost prezentat in spatiul public".Procedura este aceeasi la nivel national, mai transmite institutia."Toate unitatile care primesc pistoale noi trebuie sa faca aceste instruiri cu politistii si sa efectueze trageri in poligon.Activitatea de instruire este una primordiala, pentru ca serviciul politienesc sa se desfasoare in conditii de siguranta", a transmis Inspectoratul General al Politiei Romane."Aceasta tehnica noua pe care dumneavoastra ati primit-o astazi, este un prim pas. Toti colegii de la ordine publica, de la rutiera, vor fi dotati cu armament de ultima generatie. Acest lucru este un mesaj si un semnal pentru infractori.Am spus, inca de la inceputul mandatului meu, toleranta zero fata de infractionalitate, de retele de crima organizata, retele de trafic de persoane.Aceste dotari ne ofera posibilitatea sa ne confruntam cu raufacatorii, care pun in pericol viata si bunurile cetatenilor.Pretul de achizitie a unui pistol este de aproximativ 1.900 de lei cu TVA si este unul foarte bun, mult sub pretul pietei, pistoalele fiind cumparate direct de la producatori, iar linia de fabricatie este in curs de instalare la Romarm, deci in Romania.Pentru mine, pentru Guvernul Romaniei, este o prioritate profesionalizarea Politiei Romane si protectia tuturor angajatilor Ministerului Afacerilor Interne, dar si cresterea gradului de siguranta a cetateanului.", a spus Marcel Vela la ceremonie. O investigatie publicata de Adevarul.ro arata ca pistoalele Beretta inmanate politistilor cu mare fast de ministrul Marcel Vela au fost inapoiate dupa ceremonie fiindca agentii nu aveau instructajul facut.Citeste si: