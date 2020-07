Un barbat din sectorul 5 a fost retinut de politie dupa ce a tras cu pistolul dupa niste copii. Acesta a spus anchetatorilor ca il deranja zgomotul

El este acuzat de savarsirea infractiunilor de nerespectare a regimului armelor si munitiilor si de uz de arma fara drept.Potrivit unui comunicat transmis de politie , miercuri seara, " politisti de la Sectia 24 au fost sesizati prin apel la 112 de o femeie cu privire la faptul ca un barbat, care locuieste in zona, a tras cu un pistol in directia blocului unde se jucau mai multi copii".Cazul a fost preluat de politisti din cadrul Serviciului Arme, Explozivi si Substante Periculoase, fiind identificate mai multe persoane care au observat evenimentul."In baza informatiilor obtinute a fost depistat un barbat de 35 de ani, banuit de comiterea faptei, acesta fiind condus la audieri si ulterior retinut. Din probatoriul administrat a rezultat presupunerea rezonabila ca barbatul, cunoscut cu preocupari de natura infractionala, ar fi executat focul de arma cu pistolul, deranjat de zgomotul produs de copiii care se aflau pe strada. Tot din cercetari s-a stabilit ca pistolul pe care barbatul l-ar fi folosit este unul neletal, cu gaze , supus autorizarii si este detinut in mod ilegal de catre banuit. Pistolul a fost ridicat in vederea continuarii cercetarilor", precizeaza sursa citata.Cercetarile sunt continuate de Serviciul Arme, Explozivi si Substante periculoase, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 5, sub aspectul savarsirii infractiunilor de nerespectarea regimului armelor si al munitiilor si uzul de arma fara drept, fata de cel in cauza fiind dispusa masura controlului judiciar.