Arsenalul livrat din SUA unui roman in varsta de 70 de ani. Coletul de contrabanda a ajuns intr-un container din portul Constanta

Potrivit unui comunicat al Garzii de Coasta, politistii de frontiera au participat, in 15 ianuarie, la controlul amanuntit facut de catre lucratorii vamali din cadrul Biroului Vamal Constanta Sud la un container sosit din SUA, container ce continea bunurile personale ale unui cetatean roman, in varsta de 70 de ani."In urma controlului, au fost descoperite o arma de foc tip pistol, trei incarcatoare de 9 mm, 100 cartuse 9 mm si alte dispozitive din plastic aferente pistolului, care au fost ridicate in vederea continuarii cercetarilor, urmand a fi predate Serviciului de Arme, Explozivi si Substante periculoase din cadrul I.P.J. Constanta", se arata in comunicatul Garzii de Coasta.Sursa citata a precizat ca politistii de frontiera s-au sesizat din oficiu sub aspectul savarsirii infractiunilor de contrabanda calificata si folosirea de acte nereale.Citeste si: