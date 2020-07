VIDEO Perchezitii in Alba Iulia. Politistii au confiscat 10 arme detinute ilegal, munitie si dispozitive de termoviziune

Potrivit IPJ Alba, la data de 9 iulie 2020, politistii Serviciului Arme Explozivi Substante Periculoase, sprijiniti de colegii de la Serviciul pentru Actiuni Speciale si de politistii din Blaj, au desfasurat o actiune de combatere a faptelor de nerespectare a regimului armelor si munitiilor si a celor de braconaj cinegetic.Cu ocazia acestei actiuni au fost organizate doua perchezitii la resedinta unor persoane in legatura cu care exista suspiciunea ca detin, in mod ilegal, arme.Astfel, in urma perchezitiei care a avut loc la locuinta de rezidenta din Alba Iulia a unui cetatean italian, au fost identificate 8 arme detinute fara drept, munitie aferenta acestora precum si dispozitive de vedere pe timp de noapte despre care exista suspiciunea ca ar fi fost folosite la braconaj cinegetic.Din verificari a rezultat faptul ca armele au fost introduse legal in tara insa detinatorul acestora nu si-a prelungit valabilitatea permisului de arma. Potrivit legislatiei in vigoare, unele dinte armele gasite, ale caror incarcatoare pot contine mai mult de 3 cartuse, sunt interzise la vanatoare.Tot cu ocazia actiunii au fost identificat un barbat din Alba Iulia, la domiciliul caruia au fost gasite doua arme neletale (o pusca si un revorver), din categoria celor supuse autorizarii, pentru care nu detinea autorizatie.Au fost intocmite dosare penale, iar cercetarile sunt continuate sub aspectul savarsirii infractiunilor de nerespectarea regimului armelor si munitiilor respectiv braconaj cinegetic.