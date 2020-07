VIDEO Zeci de arme letale si peste o mie de cartuse, descoperite de politie in urma unor descinderi in Maramures si Bistrita-Nasaud. Sapte persoane au fost retinute

Cum a fost descoperita gruparea

Un arsenal intreg, confisacat de politie

De unde proveneau armele

Urmeaza sa fie dusi cu mandat de arestare in fata instantei de judecata.Politistii aveau informatii ca pe teritoriul Romaniei ar fi ajuns ilegal mai multe arme care erau folosite la braconaj si tir sportiv. Pentru a nu da de banuit, in cazul in care se stricau, armele erau reparate chiar de un membru al gruparii. Uneori chiar le modifica, in functie de scopul pentru care urmau sa fie folosite.Astel, dupa ce au pus cap la cap informatiile primite, politistii au descins la persoanele vizate. "Politistii Biroului Arme, Explozivi si Substante Periculoase din Bistrita-Nasaud au efectuat ieri, 30 iulie, sase perchezitii domiciliare la persoane banuite savarsirea de infractiuni la regimul armelor si al munitiilor, la regimul vamal si al materiilor explozive", a transmis Politia intr-un comunicat de presa.Oamenii legii au descoperit la locuintele banuitilor 22 de arme (sapte aflate in circuitul ilegal, iar celelalte, detinute legal, ar fi fost folosite in activitati ilegale), aproximativ 1 000 de cartuse pentru arme militare, de vanatoare si de tir sportiv, 1 kg de pulbere de vanatoare din categoria materiilor explozive si 800 de capse de initiere.De asemenea, politistii au ridicat si sute de componente de arma (196 de paturi pentru arma, 60 de ulucuri pentru arma), o instalatie artizanala de fabricat alcool , 4 telefoane mobile, 25 de trofee, carne de vanat, precum si 9 000 de euro.In fapt, persoanele implicate ar fi achizitionat arme si munitie din afara tarii, pe care le-ar fi introdus ilegal pe teritoriul Romaniei. Ulterior, le-ar fi folosit la actiuni de braconaj.Totodata, una dintre persoane este banuita ca ar efectuat fara drept operatiuni de reparare, reglare si inlocuire a unor piese pentru arme letale cu destinatia vanatoare, intr-un atelier improvizat, la locuinta sa fiind descoperite si ridicate mai multe componente de arma.Sapte persoane, cu varste cuprinse intre 28 si 65 de ani, au fost conduse la sediul politiei, iar dupa audieri, fata de acestea a fost dispusa retinerea, pentru 24 de ore. In cursul acestei zile vor fi prezentati instantei, in vederea dispunerii unor masuri preventive.Actiunea a beneficiat de sprijinul politistilor Serviciului pentru Actiuni Speciale al inspectoratului de Politie Judetean Bistrita-Nasaud.