Bode, despre ancheta in cazul asasinatului de la Arad: Mi-as dori sa va pot anunta ca i-am identificat si ii aducem in fata instantei pe autori

Lucian Bode a fost intrebat, miercuri, despre ancheta in cazul asasinatului de la Arad si a afirmat: "Mi-as dori la fel de mult ca si voi sa pot sa spun ce se intampla acolo si sa va pot anunta la un moment dat ca i-am identificat si ii aducem in fata instantei pe autori".Acesta a precizat ca ancheta continua.Intrebat daca-si mentine declaratia ca Romania este o tara sigura, desi nu exista niciun fel de date cu privire la asasinat , la mai mult de doua saptamani de la incident, Bode a declarat: "Reafirm ceea ce am spus (...) Romania este o tara sigura. Am argumentat si atunci si repet: vorbim despre un incident, de o tragedie, care s-a petrecut in ultimii 30 de ani care a avut acasta finalitate. Au mai fost astfel de incercari, de tentative de omor , cu acest mod de operare care, din fericire, nu au fost duse la capat. Cand vorbim despre un incident care nu are legatura cu un lant de evenimente smilare, care nu ne duce la o ipoteza ca ar urma, Doamne fereste, si altele, eu afirm cu toata responsabilitatea ca Romania este o tara sigura".In plus, Bode a explicat ca procurorul de caz nu face declaratii pentru ca nu poate divulga date din ancheta."De ce procurorul de caz nu poate da elemente din ancheta, eu inteleg perfect si are in acest moment libertatea sa decida cand va da elemente din aceasta ancheta, pentru ca nu spune ca nu vrea sa spuna, ci pentru ca orice ar spune, in opinia mea, ar divilga anumite ipoteze anumite piste de lucru ceea ce ar fi infractiune", a mai afirmat ministrul de Interne.Bode a comentat, raspunzand unei intrebari, de ce a fost triis la arad seful Politiei Roman: "In ziua in care s-a petrecut tragedia, 29 mai, am trimis de urgenta un elicopter IGAv mai mlti sefi de structuri in frunte cu adjunctul IGPR, domnul Militescu. Acesta a coordonat ancheta si a coordonat structurile Politiei Romane acolo. Domnul Militescu s-a intors la IGPR si, intr-o intalnire pe cre am avut-o cu domnul inspector general, am decis impruna ca domnia sa sa mearga la Arad sa coordoneze toate activitatile de acolo si domnul Militescu sa se intoarca. Nu este nimic anormal, sau spectaculos ca domnul inspector general este acolo".Bode sustine ca intalnirile pentru ancheta in acest caz sunt frecvente: "Noi ne-am intalnit pe acest caz, in medie, de doua-trei ori pe saptamana. Nu doar cu inspecotrul general si cu alti sefi de structuri din cadrul MAI".Bode afirma ca au fost luate tpate masurile pentru protejarea familiei victimei si bunul mers al anchetei.Omul de afaeri aradean Ioan Crisan a murit, in 29 mai, dupa ce masina in care se afla a expodat, la scurt timp dupa ce a plecat de pe loc. Anchetatorii au stabilit ca in autotrism a fost plasata o bomba, fiind deschis dosar penal de omor cu premeditare.