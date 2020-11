Cine sunt membrii cluburilor de motociclisti din Romania. "Nu ne punem o vesta pe noi si spunem ca suntem proscrisi"

Cine sunt tatuatii imbracati in piele din cluburile de motociclisti

"Nu ne-am speriat de Hells Angels"

"Eu eram tinta"

Cei implicati in fenomenul moto spun ca este posibil ca cel care-si face loc zgomotos cu o motocicleta puternica printre masinile aflate in coloana la semafor ar putea fi un doctor care ti-a prescris candva o reteta. Aceasta ar fi varianta ideala. La extrema cealalta, in "fratiile" de motociclisti se regasesc si infractori de drept comun."Noi, in Gremium, suntem aproape 12.000 de membri la nivel mondial. Si avem de la profesor doctor german pana la infractor de drept comun. Este atat de mare toleranta, incat nu ne intereseaza ce face stanga sau dreapta. Dar la noi, in Romania, avem arhitecti, dezvoltatori, pictori, medici. La noi in grup nu exista sa avem infractori. Singura "infractionalitate" care exista este ca se mai imbata unul si mai da un pumn sau mai ia un pumn", descrie fenomenul Alexandru Cazan, seful Gremium Nomads Romania.Reprezentantul motociclistilor sustine ca printre cei din CM (n.r. - cluburile de motociclisti) Gremium Nomads Romania sunt oameni cu afaceri, medici, artisti, unii foarte cunoscuti. "Suntem toti cu propriile afaceri, suntem cu job-uri. Fiul lui Szobi Cseh, Arpad Cseh, e la noi. Pictorul Ionut Mitra, arhitecti care au facut proiecte fenomenale, care fac cartiere intregi de locuinte. De ce ne-am preta sa punem o vesta pe noi, sa spunem ca suntem proscrisi si cu vesta pe noi sa facem si rele? "Atentie, noi suntem infractori!". Am inteles ca asa se percepe acum, ca am fi infractori. Noi ne simtim parte integrata in societate nu contra, nu paralela", a mai spus Alexandru Cazan.Seful Gremium crede ca, cel mai probabil, actiunile clubului sunt urmarite indeaproape de Politie."Am avut o intalnire la Brasov. Cand am ajuns, in secunda a treia au venit opt masini de politie , ne-au luat datele tuturor, eram in jur de 50. Nu s-a dat nicio amenda pentru distantare sociala. Clar suntem sub vizor, sa ne protejeze sau sa ne gaseasca nod in papura, ei stiu de ce. Venisem acolo sa strangem bani pentru un coleg care a cazut anul trecut cu motocicleta si si-a rupt coloana vertebrala", a mai aratat motociclistul.Alexandru Cazan sustine ca el a fost tinta asasinatului planuit de Marius Lazar, seful gruparii rivale de motociclisti Hells Angels Romania , impreuna cu doi cetateni din Noua Zeelanda. Tentativa a fost dejucata de DIICOT , iar cei trei au fost arestati in cadrul unei actiuni spectaculoase, in cadrul careia s-a discutat si despre traficarea unei cantitati mari de cocaina Cazan spune ca, in ultimii ani, foarte multi membri ai gruparii Hells Angels Romania au abandonat clubul si au trecut in Gremium Nomads Romania. Cazan sustine ca n-a discutat niciodata cu niciunul dintre "transferati" despre ce faceau in celalalt grup si ca habar nu are despre reteaua infractionala coordonata de Marius Lazar."12 cluburi din 20 asociate Hells Angels m-au sunat sa-mi spuna ca se delimiteaza de actiunea lor si ca nu ii mai accepta sa stea la masa impreuna cu ei, nu-i mai vor in asociere cu ei. Pentru ca nu se asteptau sa se ajunga la asa ceva de la o pasiune pentru motoare.Acum stam si vedem. Ce ne e scris e scris. De speriat nu ne-am speriat sub nicio forma. Este ca si COVID-ul acesta. Ne e frica, dar nu facem mare chestie din asta. Ne protejeaza o masca. Asa ne protejam si noi, suntem atenti", a conchis seful motociclistilor.In urma cu aproape o saptamana, Alexandru Cazan, presedintele Clubului de Motociclisti Gremium Nomads Romania, a sustinut, intr-o conversatie cu reporterii Ziare.com ca el era tinta asasinatului descoperit de ofiterii DIICOT si planuit de Marius Lazar, seful gruparii de motociclisti Hells Angels Romania.Cazan sustine ca ar fi aflat cu doua saptamani inainte ca i se pregateste o razbunare, insa ca nu se astepta sa fie atat de grav.Niste colegi au mers la un parastas si au aflat ca pe capul lui se pusese deja o recompensa. "Mi-era teama sa nu fie prea putini bani, sa nu ma fac de ras", a povestit motociclistul.Marius Lazar, seful clubului de motociclisti Hells Angels Bucuresti, si cetatenii neo-zeelandezi Matthews Michael Murray si Johnson Marc Patrick au fost arestati preventiv pentru 30 de zile in cursul zilei de joi, 19 noiembrie, de judecatorii Curtii de Apel Bucuresti in cadrul dosarului de trafic de droguri si instigare la omor instrumentat de ofiterii americani de la DEA (Drug Enforcement Administration) si DIICOT.Citeste si: