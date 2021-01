Mii de paramilitari irakieni pro-Iran au cerut "razbunare" la un an de la asasinarea generalului iranian Soleimani

In piata Tahrir, acesti sustinatori ai Hashd al-Shaabi, o coalitie de paramilitari integrati acum statului irakian, au scandat impotriva 'marelui Satan' american si a celui pe care il acuza a fi 'agentul' acestuia in Irak, prim-ministrul Mustafa al-Kazimi.La 3 ianuarie 2020, din ordinul presedintelui american Donald Trump , un atac cu drona a pulverizat in apropierea aeroportului din Bagdad cele doua autovehicule in care se aflau Qassem Soleimani, arhitectul strategiei iraniene in Orientul Mijlociu, si Abu Mehdi al-Muhandis, comandantul Hashd al-Shaabi.Duminica, dupa o veghe cu lumanari la aeroportul din Bagdad, chiar pe locul unde au fost ucis generalul iranian, sustinatorii Hashd al-Shaabi s-au indreptat spre piata Tahrir, unde si-au onorat 'martirii' si au denuntat 'ocupantul american'.'Nu Americii!', 'Razbunare!', 'Kazimi, lasule! Agent al americanilor!', au scandat in cor mii de manifestanti imbracati in negru, agitand pancarte pe care scria 'Go out USA' (Afara, SUA).La sud de capitala, in mai multe orase, printre care Najaf unde este inhumat Abou Mehdi al-Mouhandis, manifestanti, unii in lacrimi, le-a adus un omagiu celor doi 'martiri'.In Irak se afla in prezent aproape 3.000 de militari americani. Un vot al parlamentului irakian pentru expulzarea lor, anuntat in agitatia de dupa atacul din 3 ianuarie 2020, a ramas fara raspuns. In noiembrie, SUA au anuntat totusi ca vor retrage 500 de soldati din Irak la 15 ianuarie.CITESTE SI: Campania de vaccinare se va accelera in Franta. Guvernul de la Paris va incepe sa publice statistici