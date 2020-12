333 de liceene au fost rapite de gruparea jihadista Boko Haram

Cel putin 333 de adolescente sunt date in continuare disparute, in mod oficial, in urma unui atac , in noaptea de vineri spre sambata, vizand pensionatul acestora, la Kankara, in statul Katsina (nord-vest).Peste 100 de barbati inarmati, pe motociclete, au atacat aceasta scoala publica rurala. Aproximativ 100 de liceene au reusit sa scape, insa altele au fost prinse si despartite in mai multe grupuri de catre atacatori, potrivit unor locuitori contactati de AFP.In pofida faptului ca aceasta rapire in masa relanseaza spectrul rapirii de la Chibok, in 2014, a 276 de fete de la internat, ea a fost atribuita unor "banditi" care ar fi actionat aparent fara vreo motivatie ideologica ori religioasa.Rapiri si eliberari in schimbul unor sume de bani sunt frecvente in aceasta parte a Nigeriei, iar grupari inarmate terorizeaza populatiile, le fura animalele si fura din sate, din motive financiare.Marti, intr-un mesaj vocal difuzat pe canale traditionale ale gruparii, Abubakar Shekau, liderul istoric al Boko Haram a revendicat rapirea liceenelor de la Katsina."Eu sunt Abubakar Shekau, iar fratii nostri se afla in spatele rapirii de la Katsina", anunta el.Numerosi experti si observatori ai regiunii au avertizat cu privire la o posibila apropiere intre acesti "banditi" criminali si grupari jihadiste care isi extind influenta in toata regunea Sahelului, din centrul Mali si pana la Lacul Ciad, la nord de Camerun."JURAMANT DE CREDINTA FATA DE SHEKAU""Au existat informatii potrivit carora fosti combatanti care au parasit Boko Haram sau ISWAP (gruparea Statul Islamic in Africa de Vest) au intrat in randul banditilor din nord-vestul" Nigeriei, potrivit lui Idayat Hassan de la Centrul pentru Democratie si Dezvoltare (CDD-West Africa), un think-tank cu sediul la Abuja."Pe de alta parte, am vazut anumite grupari jurand credinta lui Shekau in aceste ultime luni", declara pentru AFP acest expert in securitate De aceeasi parere este si Nnamdi Obasi, un cercetator nigerian de la International Crisis Group, care a publicat un raport, in mai, in care isi exprima ingrijorarea fata de expansiunea unor grupari jihadiste in tot nordul Nigeriei si mai ales in state din nord-vest precum Katsina, Zamfara, Sokoto, Kaduna."De la inceputul lui 2019, guvernatorii acestor state au avertizat (puterea centrala) cu privire la infiltrarea jihadista a gruparii Boko Haram in regiune", raporta Obasi.SITUATIE IN DOMENIUL SECURITATII DETERIORATAPresedintele Muhammadu Buhari, originar din Katsina si care se afla intr-o vizita acasa in weekend, cand a avut loc rapirea, a condamnat atacul si a dispus o consolidare a securitatii in toate scolile.Institutii scolare au fost, de asemenea, inchise.Presedintia a anuntat sambata ca armata a localizat "ascunzatoarea banditilor" si ca o operatiune militara era in curs.Situatia in domeniul securitatii s-a deteriorat puternic in nordul Nigeriei, in urma alegerii lui Buhari, in 2015, un musulman originar din nordul tarii, care a facut din lupta impotriva Boko Haram prioritatea sa.Gruparea jihadista a lui Abubakar Shekau a comis numeroase atrocitati in ultimele saptamani.Ea a revendicat atat o masacrare a catorva zeci de muncitori agricoli in apropiere de Maiduguri, capitala statului Borno, cat si un atac "barbar", in weekend, vizand un sat situat in apropiere de Diffa, in Nigerul vecin, unde a ucis cel putin 28 de persoane, majoritatea arse de vii.Seful statului nigerian, in varsta de 77 de ani, a anuntat ca avea sa se exprime saptamana trecuta in Adunarea Nationala pe tema insecuritatii care cuprinde tara, insa s-a razgandit."Adunarea Nationala nu are nicio putere constitutionala sa-i dea lectii presedinelui in calitatea sa de comandant general al fortelor armate", a justificat ministrul sau al Justitiei Abubakar Malami.Acest conflict jihadist s-a soldat cu 36.000 de morti , in principal in nord-estul tarii, in zona Lacului Ciad, iar peste doua milioane de oameni nu se pot intoarce acasa.Conflictul s-a extins in Ciad, Camerun si Niger, tari vecine in bazinul Lacului Ciad.CITESTE SI: Cum a reusit un tanar din Satu Mare sa cumpere doua telefoane si un caine de rasa cu euro de recuzita. Pe bani scria "movie money" si "this is not legal"