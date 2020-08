Afganistan: Atac cu rachete asupra principalului cartier diplomatic din Kabul

"Cateva rachete au fost lansate din doua vehicule", a spus purtatorul de cuvant al Ministerului de Interne afgan, Tariq Arian.Rachetele au lovit zona diplomatica din Kabul, care a fost repede inchisa, in timp ce angajatii s-au pus la adapost in incaperi securizate.Nu este deocamdata clar daca s-au inregistrat victime sau cine se afla in spatele atacului, care a avut loc de Ziua Independentei Afganistanului si in conditiile in care SUA isi retrag trupele in incercarea de a face sa avanseze negocierile de pace care sa puna capat celor aproape 19 ani de razboi.