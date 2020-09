Atac cibernetic: SMS-uri prin care sute de bucuresteni negativi la testele COVID-19 sunt anuntati ca s-au imbolnavit. "Sunt venite de pe un numar scurt"

"A fost un atac cibernetic, a inceput la ora 12 noaptea pe 22 septembrie", a spus Livia Gomez, directoarea centrului medical deschis de Primaria Sectorului 1."Sunt SMS-uri venite de pe un numar scurt. Ieri aveam cateva zeci de astfel de mesaje, azi sunt sute", a mai spus oficialul intr-o conferinta de presa. "Erau oameni cu rezultate negative, dar au primit SMS-uri ca sunt pozitivi".Directoarea Livia Gomez a mai anuntat ca in acest moment este in desfasurare o ancheta a autoritatilor pentru a determina autorul atacului cibernetic.Sapte dintre pacienti ar fost sunati in aceasta dimineata sa fie intrebati daca nu vor sa fie programati la un vaccin antigripal, de catre un fals reprezentant al centrului.Situatia a fost reclamata la DIICOT de catre conducerea centrului de testare.