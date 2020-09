Atac cu substante toxice intr-un sediu al opozantilor rusi condusi de Navalnii. Trei persoane au ajuns la spital

Camerele de supraveghere din incapere l-au surprins pe barbatul mascat care a intrat in camera pentru o fractiune de secunda, dupa care a aruncat cu ce pare a fi o punga cu un lichid pe podea. Persoanele din sediu, opozanti impotriva regimului lui Vladimir Putin , spun ca imediat dupa incident camera s-a umplut de un miros puternic intepator, potrivit digi24.ro.Trei dintre ei au ajuns la spital cu probleme de respiratie, iar informatiile cu privire la starea lor nu au aparut inca.Incidentul vine in contextul in care Navalnii, cel mai proeminent opozant al lui Vladimir Putin, este tratat la Berlin dupa ce a fost otravit cu noviciok, un agent neurotoxic care a mai fost folosita si impotriva fostului spion rus Sergei Skripal, in 2018.