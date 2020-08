Atac in stil mafiot asupra unui milionar controversat din Alba Iulia. Barbatul a fost lovit inclusiv cu un ciocan de agresori cu cagule

Ilie Stefanut are afaceri de milioane de euro in domeniul exploatarii lemnului, cea mai mare parte prin interpusi. Afaceristul din Alba Iulia a fost agresat luni dimineata in apropierea cartierului romilor din oras de persoane care, deocamdata, au ramas necunoscute.Surse neoficiale sustin ca agresorii ar fi dat foc la mai multe anvelope in mijlocul drumului, iar in momentul in care afaceristul a oprit masina a fost declansat atacul.Mai multe persoane cu cagule pe cap l-au lovit inclusiv cu un ciocan. Barbatul a obtinut un certificat medical cu opt zile de ingrijiri medicale si a depus plangere la politie Atacul nu are legatura cu candidatura acestuia ci, mai degraba, cu afacerile controversate pe care le deruleaza de mai multi ani in Alba. Agresiunea a avut loc pe un drum laturalanic, neasfaltat, in timp ce barbatul se deplasa catre o ferma pe care o detine la marginea orasului Alba Iulia.Stefanut candideaza la Consiliul local din comuna Vadu Motilor, in Muntii Apuseni. Initial, acesta si-a anuntat candidatura la functia de primar, dar, in final, a renuntat si se va prezenta la alegerile locale doar pentru o functie de consilier local. Barbatul nu a putut fi contactat pentru a exprima un punct de vedere.