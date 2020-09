China ameninta India cu un atac armat

"Daca India vrea sa se angajeze intr-o competitie, China dispune de mai multe mijloace si capacitati decat ea. Daca India vrea o confruntare militara, Armata Nationala de Eliberare va provoca armatei indiene pierderi mai importante decat in 1962", adauga ziarul, referindu-se la razboiul sino-indian.Potrivit Ministerului indian al Apararii, armata chineza a "realizat miscari militare provocatoare pentru a schimba statu-quoul" frontierei.Aceste miscari au fost observate sambata seara in regiunea Ladakh, acolo unde peste 20 de soldati indieni au murit in urma unor lupte corp la corp, la mijlocul lui iunie, cu soldati chinezi. A fost vorba de prima confruntare sangeroasa din ultimii 45 de ani intre armatele celor doi giganti asiatici. New Delhi si Beijingul s-au acuzat reciproc de izbucnirea acestor confruntari si au trimis miii de soldati in regiune pentru a-si consolida pozitiile. Purtat in Ladakh intre 20 octombrie si 21 noiembrie 1961, razboiul sino-indian s-a soldat cu peste 2.000 de morti , majoritatea - peste 1.300 - fiind de partea Indiei.