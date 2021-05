Cine sunt hackerii care au atacat cea mai mare conducta de petrol a SUA. Sustin ca iau de la bogati ca sa dea la saraci

Potrivit sursei amintite, hackerii isi cultiva o imagine de tip Robin Hood: sustin ca fura doar de la corporatii si ca doneaza o parte din castigurile obtinute.Sursa citata mai arata ca, ingrijorat ca atacul de tip ransomware s-ar putea amplifica, FBI a emis o alerta de urgenta transmisa catre toate companiile energetice, carora le-a cerut sa verifice daca au in sisteme coduri precum cel care a blocat Colonial Pipelines. Aceasta companie este privata si administreaza cel mai important sistem de conducte al tarii, care transporta gaz, motorina si kerosen din Texas pana in New York. Este o conducta de 8.850 de kilometri.Colonial Pipeline, cel mai mare operator de conducte de carburanti din Statele Unite, a fost nevoita, vineri, sa opreasca livrarile din cauza atacului cibernetic, iar luni a anuntat ca se asteapta ca activitatea sa fie reluata in mare parte pana la sfarsitul acestei saptamani."Evolutiile din SUA mascheaza ingrijorarile legate de tendinta ingrijoratoae a Covid-19 din Asia, a declarat Louise Dickson, analist la Rystad Energy.Pretul petrolului Brent a crescut luni cu 1%, la 68,97 dolari pe baril. Cotatia petrolului West Texas Intermediate din SUA a avansat cu 0,9%, la 65,51 dolari pe baril. Ambii indici au urcat saptamana trecuta cu peste 1%, inregistrand a doua crestere saptamanala consecutiva."In cazul in care conductele vor ramane inchise pentru orice durata de timp, acest lucru va avea impact asupra pietei nu doar in SUA, ci si in Europa. In aceste conditii, ma astept ca aceasta perturbare a functsionarii conductespr sa fie rezolvata in cateva zile, pentru ca impactul sa fie limitat", a declarat Carsten Fritsch, analist la Commerzbank.Casa Alba colaboreaza indeaproape cu Colonial pentru remedierea situatiei, iar secretarul pentru Comert, Gina Raimondo, a spus ca remedierea conductelor este o prioritate importanta a administratiei Biden.Grupul de hackeri DarkSide, acuzat de atacul impotriva Colonial, a anuntat luni ca obiectivul sau este sa castige bani, nu sa provoace haos, anuntat care, potrivit expertilor, arata ca atacul sau a mers mai departe decat intentiona. (News.ro)