Azerbaidjanul acuza Armenia ca incearca sa atace conducte de petrol si gaze si avertizeaza cu o reactie "severa"

Armenia a respins acuzatia, afirmand ca fortele azere incearca sa preia controlul asupra enclavei care este guvernata de etnici armeni, in pofida armistitiului convenit sambata din motive umanitare.Rusia a facut apel la ambele parti sa respecte armistitiul din Nagorno Karabah, regiune care este recunoscuta la nivel international ca parte a Azerbaidjanului.Dar Rusia si Turcia au facut la randul lor schimb de acuzatii referitoare la luptele care au ucis peste 600 de oameni incepand din 27 septembrie, majoritatea fiind personal militar din Nagorno Karabah.Presedintele turc Tayyip Erdogan i-a spus miercuri presedintelui rus Vladimir Putin , intr-o discutie la telefon, ca Ankara doreste o solutie permanenta in problema Nagorno Karabah.Putin si-a exprimat ingrijorarea in legatura cu participarea unor luptatori din Orientul Mijlociu in conflictul din Nagorno Karabah, acuatie respinsa de Ankara si Baku.Ambii lideri au reafirmat importanta ca ambele parti sa respecte armistitiul mediat de Moscova, potrivit Kremlinului.Armistitiul negociat sub egida Rusiei ar fi trebuit sa intre in vigoare sambata, pentru a permite cel putin un schimb de prizonieri si de cadavre, insa acest armistitiu nu a fost respectat.Nagorno Karabah, un teritoriu azer cu populatie majoritar armeana, s-a separat de Azerbaidjan, ceea ce a declansat un razboi soldat cu 30.000 de morti , in anii '90.Baku acuza de atunci Erevanul ca ocupa acest teritoriu si au loc ciocniri armate cu regularitate.Ostilitatile in curs sunt cele mai grave din 1994.Dupa aproape 30 de ani de impas diplomatic, presedintele azer Ilahn Aliev a amenintat sa preia controlul asupra acestei enclave azere separatiste, cu forta daca va fi nevoie.