CTP: "Trebuie sa fii tampit, ticalos si criminal!" Criticile aduse de jurnalist celor care nu respecta regulile anti-Covid

"Cauza principal sunt acei pitecantropi care s-au napustit unii peste altii, claie peste gramada pe litoral, dupa cum am vazut in acele poze sinistre: cei care au raspuns ca se trateaza cu bere, fiind intrebati de reporter de ce nu respecta regulile, cei care spun ca nu vor purta masa niciodata", a spus gazetarul, vineri seara, intr-o emisiune la Digi 24.CTP nu considera ca politicienii au comunicat deficitar regulile de protectie, ci da vina pe inconstienta oamenilor."Ce sa li se mai explice si cum sa li se mai explice? Trebuie sa fii si tampit si ticalos si - in ultima instanta - criminal sa te comporti in felul asta . Nu e destul de clar ce ai de facut? Stii foarte bine ce trebuie sa facei. E adevarat, politicienii sunt cei care au dus la posibilitatea ca niste insi sa se externeze, desi fusesera internati pentru coronavirus . Si au putut sa se externeze peste decizia medicilor pentru asa le-a permis Curtea Constitutionala si asa le-au permis niste politicieni.Dar insii astia nu puteau sa aiba o bruma de constiinta? Nu puteau sa fie altceva decat niste hominizi in spatiul carpato-danubian? Puteau. E nevoie de guvern sa iti spuna sa respecti regulile astea? Daca guvernul e dictatorial, vrea sa introduca dictatura - cum spune Opozitia - cerandu-ti sa porti masca si sa respecti distanta fizica, atunci n-am putea sa apelam la dictatura bunului-simt? Nu, nu cred ca politicienii sunt principalii vinovati. Principalii vinovati sunt acesti insi", a spus Cristian Tudor Popescu.