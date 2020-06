Doi hoti prinsi la furat lemne l-au lovit pe padurar cu bata in cap si i-au furat arma

Ziare.

Potrivit Politiei Judetene Galati, incidentul s-a produs vineri dimineata, 26 iunie, in padurea din comuna Brahasesti. Padurarul, in varsta de 30 de ani, a surpins doi barbati din comuna, unul de 50 de ani, celalalt de 23 de ani, in timp ce furau lemne din padure, astfel ca a incercat sa-i opreasca si a tras doua focuri de avertisment, in plan vertical. Cei doi hoti l-au atacat, l-au lovit in cap cu o bata si i-au furat arma.Padurarul a reusit sa-i anunte pe politisti, iar la scurt timp cei doi hoti au fost prinsi."La domiciliul acestora, intr-o anexa a gospodariei, politistii au gasit si arma sustrasa. In cauza a fost intocmit dosar penal, cei doi fiind cercetati pentru comiterea infractiunilor de ultraj si nerespectarea regimului armelor si al munitiilor", precizeaza IPJ Galati.