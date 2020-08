DSU a atacat cu recurs decizia CAB de anulare a carantinei de la Gornet: "Se creeaza un precedent periculos"

Potrivit documentului, considerentele instantei de fond sunt "profund nefondate, contrare principiilor si prevederilor legale reglementate de Legea 136/2020" si "creeaza un precedent periculos in contextul implementarii masurilor de sanatate publica necesare pentru limitarea transmiterii si raspandirii infectiei cu virusul SARS-CoV-2".DSU arata ca instanta de fond a dovedit o "apreciere superficiala a Legii 136/2020 si lipsa de intelegere juridica a scopului acestui act normativ special", punctand ca notiunile de carantina a persoanelor, carantina zonala si izolare au principii, roluri si scopuri diferite, caracterul de complementaritate a masurilor fiind lasat de legiuitor la aprecierea autoritatii publice competente, aplicarea graduala a acestor masuri nefiind stabilita ca o obligatie."In mod gresit, instanta de fond a retinut in motivare faptul ca "legiuitorul a avut in vedere in primul rand masurile aplicate la nivel individual, respectiv carantinarea persoanelor si izolarea'. Rationamentul instantei este de a institui in primul rand carantina/izolarea individuala, cu aplicare graduala a masurilor. Astfel, mergand pe acest rationament, ar insemna ca focarele aparute in anumite localitati, cu transmitere intracomunitara, sa nu poata fi izolate si propagarea bolii infectocontagioase sa nu poata fi controlata", se mentioneaza in recursul DSU.In acest context, DSU considera ca CAB a incalcat astfel principiul de drept conform caruia, acolo unde legea nu distinge, nici interpretul nu poate distinge, "ceea ce a dus la pronuntarea unei hotarari luata pe interpretarea gresita a legii".Totodata, in document se precizeaza ca instanta de fond si-a fundamentat hotararea "in mod esential pe validarea apararilor partii reclamante prin cererea de chemare in judecata si prin concluziile orale si a nesocotit intru totul apararile paratei dovedite prin inscrisuri, a interpretat si aplicat gresit prevederile legii 136/2020 si a pronuntat o hotarare vadit nelegala".In aceste conditii, DSU solicita admiterea recursului si respinderea cererii de anulare a ordinului de carantinare a satului Gornet. Pe de alta parte, avocatul care a obtinut in instanta anularea ordinului DSU cere, la recurs, daune morale de doua milioane de euro, jumatate din suma pretinsa initial.Curtea de Apel Bucuresti a admis cererea autoritatilor locale din comuna Gornet, judetul Prahova, de anulare a ordinului sefului Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU) privind intrarea in carantina a localitatii, decizia nefiind definitiva. Masura a expirat la termen, miercuri seara, la ora 22,00.CAB a aratat, printre altele, in motivarea deciziei, ca Directia de Sanatate Publica (DSP) nu a prezentat o "analiza amanuntita" asupra riscului raspandirii comunitare a virusului, ci informatii "generale" si "neargumentate".Termenul stabilit de Inalta Curte de Casatie si Justitie pentru judecarea recursului a fost stabilit pentru data de 13 august.