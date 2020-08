Femeie injunghiata seara strada de un tanar de 18 ani. Lama cutitului s-a rupt si i-a ramas infipta in spate dupa sapte lovituri

Victima a fost operata de urgenta, iar starea ei este buna. Femeia a ajuns de la Jibou la spitalul din Targu Mures in regim de urgenta, cu elicopterul SMURD "Politistii Sectiei 7 Suciu de Sus efectueaza cercetari si investigatii pentru stabilirea tuturor imprejurarilor in care o femeie de 41 de ani a suferit leziuni corporale si in prezent se afla internata la spital sub supraveghere medicala. La finalizarea cercetarilor si dupa incadrarea juridica a faptei, vor fi dispuse masuri legale", a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean ( IPJ ) Maramures, Romeo Tamasan, potrivit Agerpres.Femeia a avut sapte plagi injunghiate, iar lama cutitului i-a ramas infipta in spate.Incidentul s-a petrecut luni seara, la ora 22:00, atunci cand femeia iesea de la serviciu, din magazinul alimentar in care lucra ca vanzatoare.Principalul suspect este un tanar de 18 ani care acum se afla internat la spitalul din Sighetu Marmatiei pentru a se stabili daca a fost in deplinatatea facultatilor mintale cand a actionat, iar politistii continua cercetarile.