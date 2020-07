Investigator ONU: Atacul cu drona care l-a ucis pe generalul iranian Soleimani a incalcat legislatia internationala

Statele Unite nu au reusit sa ofere dovezi suficiente referitoare la iminenta unui atac impotriva intereselor sale pentru a justifica atacul impotriva convoiului lui Soleimani, care parasea aeroportul din Bagdad, afirma Agnes Callamard, raportor special extrajudiciar.Atacul a incalcat Carta ONU, a scris Callamard intr-un raport care cere responsabilitate pentru uciderile tintite prin intermediul dronelor si pentru a reglementare mai buna a armelor."Lumea se afla intr-un moment critic, intr-un posibil punct de inflexiune, cand este vorba despre utilizarea dronelor...Consiliul de Securitate lipseste din actiune; comunitatea internationala, intentionat sau nu, pastreaza tacerea", afirma investigatorul independent Callamard.Callamard isi va prezenta joi concluziile Consiliului pentru Drepturile Omului, oferind statelor membre sansa de a discuta ce masuri sa ia. Statele Unite nu sunt membre ale acestui for, din care s-au retras acum doi ani.Soleimani, lider al Fortei Quds a Garzilor Revolutionale Iraniene, a fost o figura centrala care a organizat campania Iranului de a scoate fortele americane din Irak si a construit reteaua iraniana de armate de proximitate in Orientul Mijlociu. Washingtonul l-a acuzat pe Soleimani ca a organizat atacuri ale militiilor aliate Iranului impotriva fortelor americane din regiune."Generalul maior Soleimani a fost insarcinat cu strategia militara a Iranului si actiunile din Siria si Irak. Dar, in absenta unui pericol iminent pentru viata, actiunea intreprinsa de SUA a fost ilegala", a scris Callamard in raport.Aceasta a adaugat ca atacul cu drona din 3 ianuarie este primul incident cunoscut in care o natiune a invocat auto-apararea ca justificare a unui atac impotriva unui reprezentat al unui stat pe teritoriul unei tari terte.Iranul a reactionat cu un atac cu rachete impotriva unei baze irakiene unde stationau soldati americani. Ore mai tarziu, forte iraniene aflate in alerta maxima au doborat un avion de pasageri ucrainean care decola din Teheran.Iranul a emis un mandat de arestare impotriva lui Donald Trump si a altor 35 de oficiali americani, in legatura cu uciderea lui Soleimani, si a cerut sprijinul Interpolului, a anuntat procurorul Ali Alqasimehr din Teheran, pe 29 iunie, potrivit agentiei de presa Fars.