VIDEO Ambasada SUA din Irak, tinta unui atac cu rachete

BREAKING - Multiple rockets landed in #US embassy perimeters in central #Baghdad. US military C-RAM intercepting incoming rockets.pic.twitter.com/Mxh4YmT3JT - Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) November 17, 2020

Potrivit unei surse de securitate , au fost lansate cel putin patru rachete, una dintre ele aterizand in apropierea ambasadei Statelor Unite. Nu s-au inregistrat victime Sistemul de aparare antiracheta american C-RAM s-a declansat imediat in urma tirurilor de racheta.Acestea survin la circa o luna de la un armistitiu declarat de factiunile irakiene favorabile Iranului.Pe parcursul ultimului an cateva zeci de astfel de atacuri cu rachete au vizat ambasada americana si baze irakiene care adapostesc soldati americani, revendicate de grupari obscure care spun ca actioneaza pentru a-l alunga pe 'ocupantul american' din Irak, dar in spatele lor se afla partide si factiuni armate pro-iraniene instalate in peisajul politic irakian dupa caderea lui Saddam Hussein in 2003.