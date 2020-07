Irakul, atacat de doua ori in 24 de ore

Aceste tiruri sunt atribuite de obicei unor combatanti proiranieni, insa nu au fost revendicate niciodata de catre factiuni cunoscute.Ele s-au reluat dupa ce Bagdadul a fost zguduit duminica de numeroase explozii puternice. Este vorba despre teste cu C-RAM - un dispozitiv conceput in vederea interceptarii unor rachete -, instalate in apropierea Ambasadei Statelor Unite la Bagdad, vizata cu o noapte inainte de o racheta, potrivit unui militar irakan de rang inalt.Rampe de lansare si rachete dirijate catre o baza in care se afla militari americani, la nord de Bagdad, au avut loc in timp ce ambasada era atacata.Aceste noi atacuri sunt percepute ca o sfidare a Guvernului lui Mustafa al-Kazimi, considerat un apropiat al Washingtonului, marele inamic al Teheranului, si par sa avertizeze Statele Unite odata cu apropierea unei vizite in Statele Unite a premierului irakian.Autoritatile irakiene au obtinut insa o prima victorie in noaptea de 25 spre 26 iunie, cand unitati de elita au arestat 14 barbati, membri ai Brigazilor Hezbollah, cea mai radicala factiune proiraniana din tara, in posedia mai multor rampe de lansare a unor rachete.Insa patru zile mai tarziu, ei au fost eliberatide catre un judecator, din "lipsa de probe", cu exceptia unui singur barbat, "incriminat direct", potrivit unui oficial guvernamental.Autoritatile considera ca efectuarea unei asemenea operatiuni este in sine un succes, in contextul in care 35 de atacuri cu racheta au vizat diplomati sau militari americani - unele soldate cu morti - nu au condus vreodata la arestari sau perchezitii in mandatul Guvernului anterior al lui Adel Abdel Mahdi.Secretarul de Stat american Mike Pompeo a salutat atunci "un pas in directia buna", pe care l-a "aplaudat".Insa proiranienii, in frunte cu Brigazile Hazbollah, isi mentin pozitia antiamericana, in contextul in care americanii sunt consideratide aceste factiuni drept "ocupanti" ai Irakului.In cele patru zile in care oamenii lor s-au aflat in detentie, Brigazile Hazbollah si-au multiplicat amenintarile si l-au atacat mai ales pe Mustafa al-Kazimi, pe care-l acuza de luni de zile de faptul ca este un "complice" in asasinarea in ianuarie de catre Washington a generalului iranian Qassem Soleimani si a "locotentului" irakian al acestuia la aeroportul din Bagdad.Brigazile Hezbollah au amenintat cu proceduri judiciare cu privire la "rapirea" oamenilor sai, iar intr-o demonstratie de forta care a facut tururl retelelor de socializare membri ai acestei factiuni au calcat in picioare fotografii cu Mustafa al-Kazimi si au ars steaguri americane.