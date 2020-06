Liderii USR si PLUS Bucuresti solicita PNL sa inceteze negocierile cu PSD pentru posturi in administratiile din Bucuresti

Ziare.

"In Bucuresti, functiile au fost negociate de-a lungul timpului pe coltul mesei si chiar pe sub masa. Cei care trageau sforile in PNL si-au negociat posturi in administratiile din Bucuresti, in directiile din primarii, in adunarile generale si consiliile de administratie ale companiilor municipale marca Firea-PSD. Daca vreti cu adevarat ca lucrurile sa se schimbe, aratati-ne ca ati inceput curatenia. Incepeti cu propria curte. Aveti si oameni cinstiti in partid, cu care puteti construi pe curat - incetati sa ii umiliti si pe ei prin metehne vechi USL-iste. Rupeti orice legatura cu primariile controlate de PSD, retrageti-va baietii de la partid din consilii de administratie si numiti profesionisti si apoi haideti intr-adevar sa discutam cum scoatem nu doar pesedeul din administratia Bucurestiului, ci si pesedismul, pedelismul, uselismul si ciocoismul", au scris cei doi.Vlad Voiculescu si Claudiu Nasui adauga ca, pana nu va fi indeplinita aceasta conditie, nu se pune problema unor negocieri."Pana atunci, nu se pune problema sa negociem nimic pe coltul mesei, iar de liste comune nici nu poate fi vorba", se mentioneaza in mesaj."Nu mai tine cu chemarile la oaste impotriva PSD, cand voi recrutati primari de la ei. Schimbatul de tricouri, geci si 'campioni' intre partidele voastre si PSD e un sport prea vechi", precizeaza cei doi, citati de Agerpres."Cu cine sa unim 'dreapta'? Cu domnul Chirica de la Iasi, care a sarit de la PSD la PNL? Cu domnul Popescu de la sectorul 2, care inca nu stie daca e la 'dreapta' sau la 'stanga'? Cu domnul Hubert Thuma de la Ilfov, vechi USL-ist si condamnat penal? Cu fostul viceprimar al lui Vanghelie? Cu lobbyistul Tanase Stamule? Cu PMP-ul care acum 4 ani absorbea UNPR -ul lui Gabriel Oprea si intre timp a facut blat dupa blat cu Firea-PSD? Ce faceti voi de 30 de ani e mai aproape de feudalism decat de democratie", se arata in postare.