Locuitorii dintr-un oras grec au atacat cu pietre o moschee veche de 450 de ani, ca raspuns la decizia lui Erdogan privind bazilica Sfanta Sofia

Potrivit presei locale, mai multi oameni au mers la moscheea Osman Shah din oras, cunoscuta si ca moscheea Kursum, si au aruncat cu pietre in porti.Primaria a fost anuntata cu privire la incident, precum si politia, care a deschis o ancheta si incearca sa ia masuri pentru a preveni astfel de actiuni, citeaza keeptalkinggreece.com.Moscheea otomana a fost construita in secolul al 16-lea, proiectata de celebrul arhitect Mimar Sinan. Este singura moschee pe care Sinan a proiectat-o in Grecia. Lacasul de cult a fost inaugurat in 1570, iar in timpul ocupatiei otomane a fost principala moschee din Trikala.Construirea moscheii a fost comandata de Osman Shah, cunoscut drept Kara Osman Pasha, guvernator al provinciei grecesti.Cladirea are o sala de rugaciune acoperita cu un dom. Porticul a fost complet reconstruit in 1998, cand au fost efectuate lucrari de renovare. Minareta realizata in piatra este bine pastrata, insa nu are acoperis.Moscheea nu mai este folosita pentru rugaciune. Functioneaza acum ca loc pentru mici evenimente si este inclusa pe lista patrimoniului UNESCO.