Marea Britanie: Atacul cu cutit din Parcul Reading, considerat "terorist"

"Politia antitero poate in prezent sa confirme" ca faptele, care au avut loc in parcul orasului, "au fost declarate ca fiind de natura terorista", potrivit unui comunicat al Politiei locale.Un suspect in varsta de 25 de ani, a fost retinut si arestat la putin timp dupa evenimente.La mai multe ore dupa atac , politia a organizat un raid intr-un bloc de apartamente din Reading, raid la care au participat si ofiteri din politia antiterorista specializati in arme de foc.In zona a fost sporita prezenta politistilor, ancheta fiind inca in desfasurare, iar accesul nu este inca permis.