Scandal intre mai multi cetateni nepalezi. Un barbat a fost retinut dupa ce a agresat trei conationali cu un topor

Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe langa Tribunalul Cluj, autoritatile au fost anuntate printr-un apel la 112, despre faptul ca pe strada Hameiului din Cluj-Napoca a avut loc o altercatie intre cetateni straini.Din cercetari a rezultat ca, in jurul orei 05.00, intr-un imobil locuit de 14 cetateni nepalezi a avut loc un conflict in care suspectul K.T.B. s-a inarmat cu un topor si i-a aplicat lovituri la nivelul capului victimei T.B. Apoi, K.T.B. a coborat la demisolul imobilului si l-a lovit in zona capului pe R.B.K.. In continuare, S.S. l-a prins de maini pe agresor, iar apoi cei doi s-au dezechilibrat si au cazut, moment in care S.S. a fost lovit si el cu toporul in zona lobului urechii stangi", a transmis Parchetul de pe langa Tribunalul Cluj.Agresorul a fost retinut pentru 24 de ore. Anchetatorii au decis, avand in vedere comportamentul auto agresiv din perioada petrecuta in Centrul de Retiere si Arestare Preventiva al IPJ Salaj, sa sesizeze, joi, Tribunalul Cluj, cu propunere de internare medicala provizorie.