Patronii de restaurante ataca in justitie restrictiile care-i vizeaza in Bucuresti si in tara: "Speram sa obtinem in cel mai scurt timp anularea lor"

Esti pasionat de stiri? Ai observat greseli in articol(e)? Iti place ziare.com, stapanesti regulile ortografice si gramatica limbii romane? Daca ai raspuns cu da, atunci te asteptam in echipa, trimite CV-ul tau la daniela.stanciu@nchcapital.ro. Ce trebuie sa faci? Click aici

Daniel Mischie, presedintele asociatiei si patronul lantului de restaurante City Grill, a anuntat decizia in cadrul unei interventii pentru Stirile Europa FM "Interioarele restaurantelor au fost deschise la data de 1 septembrie si, dupa aceasta data, timp de doua saptamani, timp in care acest virus are perioada de incubatie, nu a existat nicio crestere a numarului de persoane infectate cu COVID. Nu exista persoane care au fost dovedite ca s-au infectat in restaurate, iar din punct de vedere al numarului de focare, pe site-ul INSP puteti gasi aceasta analiza, in care industria HoReCa este ultima industrie care cauzeaza probleme. Aceasta hotarare luata de Comitetul Municipal pentru Situatii de Urgenta noi o vom ataca in justitie si speram sa obtinem in cel mai scurt timp anularea ei", a declarat Mischie pentru postul de radio.Acesta este de parere ca autoritatile au gresit in ultima perioada pentru ca nu au aplicat masuri mai dure celor care au incalcat restrictiile privind raspandirea noului coronavirus O informatie statistica publicata marti, 6 octombrie, arata ca in intervalul 21 septembrie - 4 octombrie in industria HoReCa a fost semnalat un singur focar de COVID-19 in toata Romania, cu cinci oameni imbolnaviti.Mischie este de parere ca cele mai multe infectari au avut loc la evenimente cum ar fi nunti si botezuri. "Impunerea legii ar fi dus la alte cifre pe care le-am fi putut avea astazi. Unde sunt cei care au avut astfel de evenimente (n.r. - nunti, botezuri etc.), daca au luat vreo penalizare, daca li s-a suspendat vreo autorizatie", a mai spus Mischie.