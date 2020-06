Primar PSD, limbaj vulgar la adresa unui contracandidat si a doi jurnalisti: "Vor sa puna laba si amprenta olteneasca pe un oras banatean"

Ziare.

Francisc Boldea isi incepe postarea de pe pagina sa de Facebook spunand despre contracandidatul sau, liberalul Claudiu Buciu ca "urineaza pe gura impotriva administratiei locale"., a scris primarul Lugojului pe pagina sa de Facebook.Boldea ii acuza pe Buciu si cei doi jurnalisti ca "au acaparat ziarul de suflet al profesorului banatean J.C. Dragan si astazi ziarul a devenit o trompeta care canta doine oltenesti contra lugojenilor". "De doi ani de zile, primarul Lugojului nu are dreptul sa isi spuna un punct de vedere sau un drept la replica in aceasta relicva a unui ziar de prestigiu. Numai un prost nu observa modificarile facute in anii acestia si jigneste orice initiativa", mai scrie Boldea, care dupa ce face o lista a cladirilor despre care spune ca le-a readus in patrimoniul orasului, lanseaza un nou atac la adresa contracandidatului sau si a celor doi jurnalisti., a mai scris Boldea, pe Facebook.Jurnalistul Cristian Ghinea , care este si membru al Uniunii Scriitorilor Filiala Timis, a reactionat, tot pe Facebook, declarandu-se "consternate" de postarea primarului., a scris Ghinea, pe Facebook., a mai scris jurnalistul, care i-a gasit si o scuza primarului: "Probabil ca a fost o suparare de moment, eu va doresc sanatate si puterea sa acceptati si critica".