Primarul, viceprimarul si doi angajati ai Primariei Certeze, atacati cu un cutit chiar in sediul institutiei

"Am fost sesizati, in jurul orei 14.00, despre faptul ca un barbat de 50 de ani din Certeze, ar fi agresat alti 3 barbati, in timp ce se afla in Primaria din localitatea Certeze, iar pe o a patra persoana ar fi ranit-o la mana stanga cu un corp ascutit", a anuntat, joi, IPJ Satu Mare.Politistii fac cercetari pentru a se stabili imprejurarile in care s-a produs incidentul."Din datele pe care le detinem, leziunile suferite de cele aptru persoane sunt superficiale si nu le-a fost pusa viata in pericol", a mai transmis Politia.Cei agresati au fost primarul, viceprimarul si doi angajati ai Primariei Certeze. Niciunul dintre cei agresati nu stiu motivul pe care l-ar fi putut avea barbatul."A venit foarte nervos si la mine, doar de multe ori ne-am baut cafeaua impreuna. Nu l-am inteles ce a spus exact, ceva cu casa lui. A venit catre mine, eu m-am aparat de el", a declarat primarul din Cerzete Petru Ciocan