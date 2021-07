Un reporter de investigatii olandez a fost impuscat la Amsterdam. Barbatul a fost transportat la spital cu rani grave

De Vries a fost impuscat in cap

Barbatul a fost transportat la spital cu rani grave. Politia a declarat intr-un comunicat ca un barbat a fost tinta unui atac armat, dar fara sa faca precizari cu privire la identitatea victimei. Un barbat a fost tocmai impuscat pe Lange Leidesdwarsstrat ", a indicat politia, referindu-se la o strada din apropierea uneia dintre cele mai mari piete ale orasului. "Mai multe servicii de interventie rapida au fost mobilizate, iar politia cauta suspectul sau suspectii", potrivit fortelor de ordine.Publicatia Parool relateaza, citand martori, ca De Vries a fost impuscat in cap. Ziarul a publicat o imagine de la locul crimei in care se vad mai multe persoane adunate in jurul unei persoane intinse la pamant.De Vries este un reporter celebru in Olanda, cunoscut pentru investigatiile sale cu privire la rapirea magnatului industriei de bere Freddy Heineken in 1983. Si-a castigat faima si in SUA dupa investigarea disparitiei adolescentei Natalee Holloway in 2006.De Vries a fost amenintat de mai multe ori de diferiti reprezentanti ai lumii interlope in legatura cu mai multe cazuri pe care le investiga.