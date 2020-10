Rusia, acuzata de Oslo ca se afla in spatele unui atac cibernetic vizand Parlamentul norvegian

Storting - Parlamentul unicameral norvegian - a anuntat la 1 septembrie ca a fost tinta, cu cateva zile mai inainte a unui "vast" atac informatic, fara sa precizeze originea acestuia.Date "ale unui mic numar de deputati si de angajati" au fost descarcate, anunta Parlamentul."Pe baza unor informatiiaflate in posesia Guvernului, estimam ca Rusia se afla in spatele acestui atac", a anuntat marti ministrul norvegian de Externe Ine Eriksen Soreide."Este un episod grav care ne afecteaza cea mai importanta institutie democratica", a denuntat ea intr-un comunicat, fara sa ofere alte detalii.Ambasada Rusiei la Oslo a respins acuzatiile cu vehementa."Nicio dovada nu a fost prezentata. Noi consideram asemenea acuzatii impotriva tarii noastre ca inacceptabile. Consideram acest lucru drept o grava provocare deliberata, distrugatoare pentru relatile noastre bilaterale", a apreciat ambasada pe pagina sa de Facebook Ambasada rusa a anuntat totodata ca asteapta "explicatii" din partea Norvegiei.Intr-un raport anual de evaluare a amenintarilor, publicat la inceputul lui februarie, serviciile norvegiene de informatii interne (PST) avertizau cu privire la operatiuni "in retele informatice" care constituie, in opinia lor, "o amenintare persistenta si pe termen lung la adresa Norvegiei".In 2018, Norvegia, un stat membru NATO, a arestat un rus suspectat ca a colectat informatii despre reteaua de date a Parlamentului, insa l-a eliberat la mai putin de o luna dupa aceea, din lipsi de probe.In august, Oslo a expulzat un diplomat rus, care a fost surprins intr-un restaurant in compania unui norvegian suspectat de spionaj in favoarea Rusiei.Moscova a replicat expulzand un diplomat norvegian la scurt timp dupa aceea.Cele doua tari - care au frontiera comuna in Arctica - intretin in general bune relatii, insa acestea s-au tensionat dupa anexarea Peninsulei ucrainene Crimeea de catre Moscova in 2014.