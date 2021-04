Armata rusa, exercitii pentru respingerea unui atac cu drone in apropierea granitei cu Ucraina

Potrivit Districtului militar Sud, care cuprinde si zonele de frontiera cu Ucraina si Crimeea, peste 50 de batalioane reprezentand 15.000 de persoane se vor instrui "in razboi electronic si aparare antiaeriana cu scopul de a se proteja impotriva loviturilor cu drone".Rusia a negat vineri ca ar fi vorba despre un conflict armat cu Ucraina si a avertizat totodata Occidentul impotriva oricarei ingerinte militare in tara vecina de partea autoritatilor ucrainene si a cerut Kievului sa inceteze "provocarile".Dronele, care permit lovirea tintelor de la distanta fara riscul pierderii unui pilot sau unui avion , ca in bombardamentele clasice, sunt o arma din ce in ce mai folosita in razboaiele moderne.Rusia a fost de altfel de mai multe ori tinta unor atacuri cu drone lansate de rebeli si jihadisti in Siria, care au vizat bazele sale militare din Hmeimim si Tartus.Fortele ruse au simulat deja marti neutralizarea unui atac cu drone, suprimand semnalele lor de control in cadrul unor manevre in Arctica. Rusia a efectuat cu regularitate exercitii antidrone in timpul diverselor manevre in ultimii ani, dar rareori acestea au implicat atat de multi militari precum cele anuntate vineri, noteaza AFP.Responsabili ucraineni si americani si-au exprimat ingrijorarea in ultimele zile cu privire la comasarea a mii de militari rusi la frontiera ruso-ucraineana, pe fondul escaladarii tensiunilor in conflictul dintre fortele Kievului si rebelii separatisti prorusi, care a inceput in 2014.Aceasta situatie pune la incercare presedintia lui Joe Biden , in timp ce relatiile cu Rusia sunt la cel mai scazut nivel, Moscova rechemandu-si recent ambasadorul de la Washington dupa ce presedintele american l-a calificat pe omologul sau rus Vladimir Putin drept "ucigas".Washington a asigurat Kievul de sprijinul sau in caz de agresiune rusa si a avertizat Moscova impotriva "oricarui act agresiv".Purtatorul de cuvant al Kremlinului Dmitri Peskov a avertizat vineri ca Moscova va lua "toate masurile necesare pentru a-si asigura securitatea", in cazul unui angajament militar al NATO in favoarea Kievului.El a spus ca "Rusia nu ameninta pe nimeni si nu a amenintat niciodata pe nimeni", atribuind escaladarea tensiunilor "provocarilor repetate ale fortelor armate ucrainene" impotriva separatistilor, aminteste France Presse.Tensiunile din ultimele zile au facut obiectul mai multor discutii intre inalti responsabili militari americani si ucraineni, intre Statele Unite si aliatii lor din NATO, intre statele majore de la Moscova si Washington.Fortele americane in Europa au fost plasate saptamana aceasta in faza de supraveghere sporita in contextul unei "crize iminente potentiale", conform AFP.Activitatea rusa reprezinta o provocare pentru administratia presedintelui american Joe Biden, care s-a intalnit saptamana aceasta cu inalti oficiali ucraineni intr-o demonstratie publica de sprijin pentru guvernul presedintelui Volodimir Zelenski , potrivit Reuters.Moscova si Kievul se acuza reciproc de mai mult timp de esecul punerii in aplicare a acordului de pace in Donbas. Relatiile s-au tensionat si mai mult din cauza gazoductului Nord Stream 2 spre Germania, pe care Kievul si Washingtonul doresc sa-l stopeze.Rusia a avertizat joi ca o escaladare a conflictului din Donbas ar putea "distruge" Ucraina, in timp ce NATO si-a exprimat ingrijorarea cu privire la ceea ce considera a fi o acumulare semnificativa de forte ruse in apropierea estului Ucrainei, potrivit Reuters.Intre timp, Flota rusa a Marii Negre a anuntat ca incepe o inspectie a fortelor amplasate in Peninsula Crimeea si regiunea Krasnodar. In cursul acestei inspectii vor fi efectuate manevre cu caracter ofensiv si defensiv, a precizat Serviciul de presa al flotei, citat de RIA Novosti, arata Agerpres.Zilele trecute, si Pentagonul a anuntat ca este in alerta in contextul intensificarii activitatilor Rusiei in Europa de Est si Arctica, iar Comandamentul fortelor SUA in Europa a ridicat alerta pana la nivelul maxim dupa reluarea confruntarilor intre armata ucraineana si separatistii pro-rusi in estul Ucrainei.