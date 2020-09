Servere din Rusia, China si Vietnam au atacat serviciile bancare si de telecomunicatii din Ungaria. A fost unul dintre cele mai puternice atacuri cibernetice din istoria tarii

Evenimentul a fost un atac cibernetic de tipul DdoS (distributed-denial-of-service), prin care hackerii au incercat sa inunde reteaua cu un volum neobisnuit de mare de trafic de date, pentru a-l paraliza.Volumul traficului de date din acest atac a fost de 10 ori mai mari comparativ cu volumul intalnit in astfel de evenimente, potrivit companiei."Asta inseamna ca acesta a fost unul dintre cele mai puternice atacuri de hacking produs vreodata in Ungaria, atat ca marime cat si in privinta complexitatii", a explicat compania."Hackeri rusi, chinezi si vietnamezi au incercat sa lanseze un atac de acest tip impotriva institutiilor financiare ungare, dar au incercat sa suprasolicite si retelele Magyar Telekom", a aratat compania intr-un comunicat.Atacul, care a avut loc in mai multe valuri, a perturbat serviciile unora dintre banci si a provocat blocaje in serviciile Magyar Telekom, in anumite zone ale capitalei, Budapesta, inainte de a fi respins de catre companie.Banca ungara OTP a confirmat ca a fost afectata de acest atac."A fost un atac DdoS impotriva sistemelor de telecomunicatii care asigura unele servicii bancare, produs joi", a anuntat banca.OTP a precizat ca a respins atacul impreuna cu Telekom.