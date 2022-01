Taximetrist injunghiat in Constanta - Agresorul a murit dupa ce s-a automutilat

Un taximetrist a fost injunghiat, duminica dimineata, in centrul orasului Constanta, de un barbat, posibil client al acestuia, care a fost prins in urma unei interventii in forta a politistilor si jandarmilor, dupa ce se refugiase intr-un bar, unde i-a amenintat pe angajati si s-a automutilat.

Agresorul a fost prins dupa ce s-a refugiat intr-un local unde s-a injunghiat in piept cu un cutit, dar a murit in urma ranilor pe care si le-a provocat, el intrand in stop cardio-respirator si nemaiputand fi salvat de medici.

Potrivit anchetatorilor, barbatul s-a injunghiat in piept cu cutitul luat din local, fiind preluat de o ambulanta si transportat la spital.

Medicii de la Spitalul Judetean Constanta l-au diagnosticat cu "plaga prin autoinjunghiere la nivelul toracelui anterior, stop cardio-respirator".

In pofida interventiei medicilor, barbatul nu a mai putut fi salvat.

Desfasurarea incidentului

Potrivit primelor date ale anchetatorilor, incidentul s-a petrecut in jurul orei 9.00, la intersectia bulevardului Tomis cu strada Tudor Vladimirescu, in zona Capitol, cand un barbat a atacat un taximetrist, provocandu-i rani la gat si brat.

El a fugit apoi si, dupa ce a incercat sa se refugieze intr-o locuinta, fiind insa alungat de catre proprietari, s-a ascuns intr-un bar de pe bulevardul Tomis.

La scurt timp dupa producerea incidentului, un ofiter din cadrul Inspectoratul de Jandarmi Judetean Constanta, maiorul Bogdan Davidencu, in timp ce se deplasa de la sediul unitatii catre domiciliu, a observat taximetrul cu ambele portiere deschise, iar langa masina pe soferul ranit la gat.

De asemenea, el a vazut si un barbat care fugea pe strada Tudor Vladimirescu.

Ofiterul a anuntat Serviciul de Ambulanta, taximetristul fiind transportat cu o ambulanta la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Constanta, pentru tratament de specialitate.

De asemenea, a fost alertata si capacitatea operationala de interventie din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Constanta, iar militarii si politistii ajunsi la locul incidentului au inceput sa verifice zona.

In urma discutiilor purtate cu mai multe persoane care se aflau pe strada s-a constatat ca agresorul a intrat in localul Burbon, ramanand in cladire, avand asupra sa un cutit luat din barul localului.

Martorii spun ca barbatul s-ar fi automutilat, provocandu-si taieturi la antebrate si piept, dar a fost imobilizat in urma unei interventii in forta a politistilor si jandarmilor. Dupa ce a primit ajutor medical de la echipajul SMURD, agresorul a fost dus la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Constanta.

Politistii continua investigatiile pentru a stabili identitatea agresorului si ce a provocat incidentul.

