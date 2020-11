VIDEO Un barbat a tras cu arma intr-un tramvai care circula in Bucuresti. Incidentul este anchetat de Politie

Un barbat a tras cu pistolul in tramvai. Nimeni nu a fost ranit.Politia a inceput cercetarile in acest caz."Cu privire la incidentul inregistrat pe Soseaua Viilor, facem urmatoarele precizari:In aceasta dimineata a fost sesizat faptul ca un tramvai ce circula pe Soseaua Viilor a fost lovit cu un obiect, care a spart doua geamuri ale vehiculului - traversand zona destinata calatorilor. Nicio persoana nu a fost ranita.La acest moment se efectueaza verificari in vederea stabilirii cauzelor si conditiilor in care s-a produs evenimentul, precum si pentru identificarea obiectului care a produs distrugerea. Cercetarile sunt efectuate de Sectia 18 Politie, cu sprijinul Serviciului Arme, Explozivi si Substante Periculoase", a transmis Politia."Tramvaiul a fost implicat intr-un incident provocat de un cetatean aflat pe trotuar. Din primele informatii, reiese ca acesta a tras cu pistolul in geamurile vehiculului. Nu au fost calatori accidentati sau raniti . Intre orele 10.10-10.40, circulatia tramvaielor din liniile 7, 10, 11, 25 si 47 a fost blocata", a transmis STB