Un DJ BBC a demisionat din cauza unei stiri in care a fost inclusa o insulta rasista: "Nu ma simt confortabil sa fiu asociat cu organizatia"

Sideman, care lucra la postul Radio 1Xtra, a transmis intr-un mesaj publicat pe Instagram ca difuzarea cuvantului "se simte ca o palma peste fata comunitatii noastre".Actorul si prezentatorul, pe numele real David Whitely, a mai spus ca "fara o scuza (a BBC, n.r.) nu ma simt confortabil sa fiu asociat cu organizatia".BBC a inclus acelasi cuvant si intr-o interventie despre acelasi atac transmisa pe 29 iulie de Points West si BBC News Channel.Victima a fost un lucrator sanitar si rapper in varsta de 21 de ani, cunoscut drept K-Dogg. El a fost lovit de o masina pe 22 iulie, in timp ce se indrepta spre statia de autobuz de la locul de munca, spitalul Southmead din Bristol. El a fost grav ranit.Politia a spus ca accidentul este tratat ca incident agravat de ura rasiala din cauza limbajului folosit de cei aflati in masina. Un al patrulea barbat a fost arestat marti sub suspiciunea de tentativa de omor BBC si-a aparat decizia de a folosi cuvantul, spunand ca a dorit sa exprime natura rasista a atacului si ca a emis avertismente inainte de a difuza materialul.Joi, BBC a anuntat ca a primit peste 18.600 de reclamatii cu privire la acel reportaj.