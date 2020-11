Vicecancelarului austriac, pacalit de o poza falsa. Kogler a spus in parlament ca l-a impresionat faptul ca Turnul Eiffel a fost iluminat in culorile Austriei, ceea ce insa nu s-a intamplat

Atacul terorist de luni, din centrul Vienei, s-a soldat cu patru decese. Dupa atac , presedintele francez Emmanuel Macron a scris pe Twitter ca Franta impartaseste durerea si socul poporului austriac."As vrea sa spun ca este impresionant sa vezi, sa simti compasiune din intreaga lume, ceea ce arata cu adevarat solidaritate. M-a impresionat sa vad la televizor ca la Paris Turnul Eiffel a fost iluminat in rosu, alb si rosu, dar si alte semne de solidaritate ale metropolelor europene", a spus Kogler intr-un discurs in cadrul unei sesiuni speciale a parlamentului.In mediul online au circulat imagini cu Turnul Eiffel in culorile Austriei, insa s-a dovedit ca nu era ceva real. "Confirm faptul ca nu a existat o iluminare speciala a turnului dupa atacurile din Viena", a declarat o purtatoare de cuvant a companiei care administreaza Turnul Eiffel.Nu este prima data cand apare o astfel de confuzie.Uneori, pe internet apar dupa un incident imagini vechi care sugereaza ca Turnul Eiffel a fost iluminat in mod special, cum a fost cazul dupa moartea lui Nelson Mandela . Atunci, au aparut imagini cu turnul in culorile Africii de Sud, desi iluminarea obiectivului nu fusese schimbata."Se intampla acest lucru din cand in cand", a afirmat alta purtatoare de cuvant.