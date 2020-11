VIDEO Momentul in care un activist de mediu este atacat cu toporul de patronul unui firme de transport lemn din Suceava. Agresorul a fost retinut pentru 24 de ore

Danut Ghinghiloschi, un tanar din Solca, judetul Suceava, a intalnit pe drum un camion incarcat cu lemne si pentru ca avea suspiciuni asupra legalitatii transportului a rulat in spatele autovehicului.In momentul in care camionul a ajuns la sediul societatii SC Holz Transport SRL Marginea, Danut Ghinghiloschi a fost atacat cu toporul de Liviu Olareanu, de 29 de ani, din comuna Marginea, administratorul societatii SC Oliver Truck SRL Marginea.Momentul a fost filmat de tanarul activist de mediu. In imagini se poate observa ca agresorul vine spre masina inarmat cu un topor si il injura: "Ce filmezi ma m***, ma?". Barbatul a lovit apoi cu toporul in geamul portierei stanga fata.Tanarul sofer a accelerat pentru a se indeparta, dar agresorul a lovit in geamul portierei dreapta spate, pe care l-a spart. Arma alba a cazut pe bancheta din spate.Duminica, politistii au desfasurat activitati de cercetare penala si au administrat probatoriu, dispunand fata de Liviu Olareanu masura retinerii pentru 24 de ore. Autorul este cercetat sub aspectul savarsirii infractiunii de distrugere, urmand ca in cursul zilei de maine sa fie prezentat parchetului si instantei competente pentru dispunerea masurilor procesuale.