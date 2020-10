VIDEO Un reporter a fost atacat de o cotofana, in direct la televizor

SWOOPING SEASON: Senior reporter @Brett_McLeod fell victim to a swooping magpie just moments before tonight's LIVE cross. #unflappable #9News pic.twitter.com/ZFSrVTR3ze - 9News Melbourne (@9NewsMelb) October 26, 2020

Cotofana australiana, cunoscuta pentru furtul de obiecte stralucitoare pe care le duce apoi in cuibul sau, are tendinta de a ataca orice persoana care se apropie de locul unde are cuibul, potrivit Reuters.Primavara este cunoscuta drept "anotimpul atacurilor"⁣ in Australia, cand cotofenele se reped asupra oamenilor si chiar asupra altor pasari, daca acestia se apropie prea mult de cuib in perioada in care puii ies din oua.