12.800 de persoane evacuate din Frankfurt, dupa descoperirea unei bombe din al Doilea Razboi Mondial

Bomba a fost descoperita pe un santier din cartierul Gallus si zona a fost eliberata pe o raza de 700 de metri din cauza pagubelor care ar fi putut fi provocate de bomba.La ora locala 15.35, pompierii din Frankfurt au anuntat ca bomba a fost dezamorsata cu succes: "Respira, Frankfurt! Bomba din cel de-al Doilea Razboi Mondial a fost dezamorsata cu succes. Barierele din zona de risc sunt ridicate. Multumim, Frankfurt! Multumim tuturor celor implicati!".La 75 de ani de la sfarsitul celui de-al Doilea Razboi Mondial, in Germania inca exista bombe care nu au explodat si care sunt gasite in timpul lucrarilor de constructie. In acest an au fost dezamorsate sapte bombe descoperite in timpul lucrarilor de constructie a primei fabrici Tesla din Europa, in apropiere de Berlin. Alte bombe s-au gasit in acest an la Koln si Dortmund.In 2017, 65.000 de oameni au fost evacuati la Frankfurt dupa descoperirea unei bombe de 1,4 tone.