19 localitati din judetul Ilfov intra in scenariul rosu

Prefectul de Ilfov, Daniel Zamfir, a declarat, la Aleph News, ca 19 localitati din judet sunt, in total, in zona rosie Acestea sunt: Balotesti, Berceni, Bragadiru, Chiajna, Ciorogarla, Clinceni, Copaceni, Corbeanca, Cornetu, Darasti, Dobroiesti, Domnesti, Dragomiresti Vale, Magurele, Otopeni, Popesti Leordeni, Stefanestii de Jos si Voluntari."Avem urmatoarele masuri: interzicerea activitatii pentru operatorii economici care desfasoara activitati de preparare, comercializare a produselor alimentare, a bauturilor alcoolice si nealcoolice de tipul restaurantelor si cafenelelor in interiorul cladirilor.Se interzice activitatea operatorilor economici care sunt licentiati in domeniul jocurilor de noroc", a declarat Daniel Zamfir.Si municipiul Bucuresti a intrat de vineri, 5 martie, in scenariul rosu , dupa ce a depasit incidenta de 3 la mie. Restrictiile care urmeaza sa fie luate vor fi discutate sambata, de CNSU.