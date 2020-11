VIDEO Peste 2.100 de romani au votat deja pentru alegerile parlamentare

Potrivit unui comunicat al AEP, din numarul total de plicuri inregistrate, 960 sunt din Spania, 279 din Germania, 216 din Danemarca, 171 din Moldova, 125 din Olanda, 85 din Luxemburg, 80 din Marea Britanie, 76 din Ungaria, 72 din Italia, 49 din Grecia, 13 din Slovacia, 10 din Polonia, 2 din Serbia, 1 din Bulgaria, 1 din Suedia, 1 din Turcia.Instructiunile privind exercitarea dreptului de vot prin corespondenta la alegerile pentru Senat si Camera Deputatilor din anul 2020 se gasesc atat in interiorul plicului, cat si pe site-ul www.votstrainatate.ro, precizeaza AEP.Totodata, AEP a realizat un clip video care ilustreaza tehnica votarii prin corespondenta pas cu pas.AEP atrage atentia ca, potrivit legislatiei in vigoare, plicul exterior ce contine buletinele de vot si certificatul de alegator trebuie sa ajunga la biroul electoral pentru votul prin corespondenta, la misiunea diplomatica sau la oficiul consular, dupa caz, pana la data de 3 decembrie 2020."Avand in vedere contextul international generat de pandemia de COVID-19, inclusiv frecventa redusa a curselor de transport , pentru o mai buna informare asupra timpilor de circulatie a plicului ce urmeaza a fi returnat catre Romania/reprezentanta diplomatica sau consulara, va rugam sa consultati site-urile administratiilor postale nationale din tara in care va aflati sau sa solicitati aceste informatii direct de la un oficiu postal", mai transmite AEP.