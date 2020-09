A fost prelungit termenul de inscriere la votul prin corespondenta, la alegerile parlamentare, pentru romanii din Diaspora

Termenul limita de inregistrare a cetatenilor romani cu domiciliul sau resedinta in afara tarii pentru votul prin corespondenta sau la o sectie de votare, la alegerile parlamentare, a fost prelungit pana la 21 octombrie, a anuntat, miercuri, Autoritatea Electorala Permanenta.AEP precizeaza, intr-un comunicat de presa, ca prelungirea cu 30 de zile a perioadei de inregistrare a cetatenilor romani din diaspora pe portalul www.votstrainatate.ro a fost decisa de Parlament, printr-o lege care a fost promulgata miercuri de catre presedintele Klaus Iohannis Presedintele Autoritatii Electorale Permanente, Constantin-Florin Mituletu-Buica, mentioneaza ca mai multe tari, inclusiv din Europa, nu vor permite romanilor care traiesc pe teritoriul lor sa voteze fizic, ci doar prin corespondenta."In conditiile in care multe state - si de la nivelul Uniunii Europene, dar si din afara spatiului european - vor interzice infiintarea de sectii de votare atat in afara misiunilor diplomatice, cat si in interiorul acestora, le recomand tuturor romanilor din diaspora sa opteze pentru votul prin corespondenta, ca modalitate sigura si comoda de vot la distanta, fara costuri si fara riscuri, mai ales in contextul incertitudinii legate de evolutia pandemiei de coronavirus ", a declarat presedintele AEP.Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, miercuri, Legea pentru modificarea si completarea unor acte normative in materie electorala care permite romanilor din diaspora sa voteze timp de doua zile la alegerile parlamentare din decembrie.Citeste si: Iohannis a promulgat legea care permite romanilor din diaspora sa voteze timp de doua zile la parlamentarele din decembrie