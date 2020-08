Acord intre ministrul Muncii, Violeta Alexandru, si omologul sau german: Mai multe controale si sanctiuni mai mari pentru abaterile angajatorilor germani care lucreaza cu muncitori romani

Potrivit unui comunicat al Ministerului Muncii si Protectiei Sociale (MMPS), in timpul discutiei al carei subiect principal a fost protejarea drepturilor lucratorilor romani din Germania, cei doi oficiali au ajuns la concluzia ca drepturile acestora trebuie aplicate mai atent."In special in timpul pandemiei, ne propunem sa intensificam cooperarea dintre cele doua tari. Suntem de acord ca munca nu trebuie sa-i imbolnaveasca pe oameni - nici pe camp, nici in abatoare, nici in alta parte! Toti lucratorii trebuie sa beneficieze de conditii corecte de munca, indiferent de tipul contractului incheiat. In Germania, drepturile lucratorilor romani trebuie respectate si mai atent aplicate", se mentioneaza in declaratia comuna remisa de cei doi ministri.Inregistrarea obligatorie a timpului de lucru pentru muncitorii romani din Germania este o alta masura avuta in vedere de Hubertus Heil si de Violeta Alexandru."Germania va face un pas important in ceea ce priveste Legea privind sanatatea si securitatea in munca.- acestea sunt cele trei tipuri de masuri concepute pentru a preveni abuzul si exploatarea in viitor", se precizeaza in declaratia comuna a celor doi ministri ai Muncii.Hubertus Heil si Violeta Alexandru s-au angajat ca cele doua tari sa coopereze in cadrul Uniunii Europene pentru protejarea drepturilor lucratorilor sezonieri."De asemenea, dorim sa ne unim fortele la nivel european pentru a aplica mai eficient actualele drepturi ale lucratorilor, inclusiv ale sezonierilor. Ne propunem sa realizam progrese semnificative in acest domeniu, prin proiectul Consiliului privind concluziile referitoare la lucratorii sezonieri, document pe care am dori sa-l adoptam la Consiliul din octombrie al ministrilor, pentru ocuparea fortei de munca si politici sociale. Suntem determinati in intensificarea cooperarii bilaterale. Astazi, am facut acest lucru prin intermediul video-conferintei, dar in viitorul apropiat speram sa avem din nou intalniri fata in fata. Programul comun de lucru al ministerelor noastre include o revizuire a protectiei sociale si o mai buna consiliere pentru lucratorii romani din Germania cu privire la drepturile lor, obiectiv ce va fi realizat simultan in cele doua tari", se mentioneaza in declaratia comuna a ministrilor Muncii din Germania si din Romania.Videoconferinta de joi dintre cei doi ministri a fost organizata dupa ce oficialul german si-a anulat in ultimul moment, miercuri, vizita programata in Romania, din cauza evolutiei cazurilor de covid-19 din Bucuresti, potrivit comunicatului MMPS.