AEP a aprobat 748 de sectii de votare in strainatate pentru alegerile parlamentare. Votul se va desfasura timp de doua zile, in 5 si 6 decembrie

"Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) informeaza ca astazi (...) a adoptat Hotararea nr. 26/2020 privind aprobarea listei sediilor sectiilor de votare din strainatate la alegerile pentru Senat si Camera Deputatilor din anul 2020, precum si unele masuri pentru buna organizare a acestora, hotararea urmand sa fie publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. Sediile sectiilor de votare din strainatate pentru alegerile parlamentare au fost propuse de misiunile diplomatice si oficiile consulare si comunicate AEP de catre Ministerul Afacerilor Externe, in data de 16 noiembrie", precizeaza AEP.Dintre cele 93 de state pentru care au fost aprobate sectii de votare, cele mai multe vor fi in Spania - 140, Italia - 137, Germania - 61, Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord - 50, Franta - 48.Cele mai putine sectii de votare vor fi in: Republica Albania, Algeria, Angola, Regatul Arabiei Saudite, Argentina, Armenia, Noua Zeelanda, Azerbaidjan, Republica Belarus, Bosnia si Hertegovina, Bulgaria, Columbia, Republica Coreea, Croatia, Cuba, Egipt, Estonia, Etiopia, Filipine, Georgia, Republica India, Republica Indonezia, Regatul Hasemit al Iordaniei, Iran, Islanda, Japonia, Kazahstan, Kenya, Kuweit, Liban, Lituania, Letonia, Republica Macedonia de Nord, Malaezia, Regatul Maroc, Mexic, Muntenegru, Sultanatul Oman, Republica Islamica Pakistan, Palestina, Republica Peru, Quatar, Senegal, Republica Singapore, Republica Araba Siriana, Republica Slovaca, Slovenia, Sri Lanka, Sudan, Regatul Thailandei, Tunisia, Turkmenistan, Republica Orientala a Uruguayului, Uzbekistan, Republica Socialista Vietnam si Zimbabwe. In fiecare dintre aceste state va fi organizata cate o sectie de votare.Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu , a declarat ca numarul sectiilor de votare in strainatate a crescut cu 331 fata de scrutinul parlamentar din 2016, respectiv de la 417 la 748 de sectii de votare, subliniind, totodata, ca votul la parlamentare se va desfasura in strainatate pe parcursul a 2 zile, in 5 si 6 decembrie."Ministerul Afacerilor Externe a transmis catre Autoritatea Electorala Permanenta, la 16 noiembrie, propuneri pentru organizarea a 748 de sectii de votare in strainatate. Astazi, AEP a emis hotararea de aprobare a acestei propuneri. Este foarte important de subliniat ca alegerile au loc in doua zile, sambata si duminica, 5 si 6 decembrie, este pentru prima oara cand alegerile parlamentare in strainatate se deruleaza pe parcursul a doua zile. (...) Vreau sa subliniez ca propunerea de organizare a celor 748 de sectii de votare in strainatate este rezultatul consultarii de catre misiunile diplomatice si consulare a reprezentantilor comunitatilor de cetateni romani in afara tarii, iar in ce priveste numarul de sectii vreau sa remarc faptul ca, fata de alegerile parlamentare anterioare, din 2016, cand au fost organizate 417 sectii, anul acesta am propus organizarea a 331 de sectii in plus", a declarat Bogdan Aurescu, miercuri, la inceputul sedintei de Guvern, intrebat de premier despre situatia privind organizarea sectiilor de votare in strainatate pentru alegerile parlamentare.