Tehnologie blockchain pentru monitorizarea prezentei la vot si centralizarea datelor din procesele-verbale

"Aprobarea implementarii respectivei solutii tehnice s-a facut la propunerea Serviciului de Telecomunicatii Speciale, in vederea cresterii rezilientei sistemului electoral romanesc, precum si a increderii alegatorilor si competitorilor electorali in integritatea datelor si informatiilor inregistrate in cele doua sisteme informatice administrate de AEP cu sprijinul STS ", se arata intr-un comunicat al Autoritatii, transmis vineri AGERPRES.Prin implementarea solutiei tehnice de blockchain, informatiile vor fi inregistrate in timp real, in clar si de tip HASH (amprenta digitala a datelor) si vor fi facute publice la adresa https://voting.roaep.ro, ceea ce va permite verificarea in timp real sau ulterioara a integritatii datelor relevante inregistrate in SIMPV, precum si in SICPV."Introducerea solutiilor tehnologice moderne in procesul electoral, printre care se afla si tehnologia blockchain, reprezinta inca un pas in procesul de informatizare a proceselor electorale si, de ce nu, spre votul electronic", mentioneaza AEP.Hotararea AEP a fost publicata vineri in Monitorul Oficial.